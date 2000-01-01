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Аббас уверен: Конфликту - конец 12.10 14:32   MIGnews.com

Аббас уверен: Конфликту - конец

Председатель палестинской администрации и лидер партии ФАТХ Махмуд Аббас в четверг, 12 октября, заявил о том, что в ходе двухдневных переговоров в Каире палестинский раскол был преодолен.

Абу-Мазен также поблагодарил ас-Сиси за содействие в организации и проведении переговоров.

В то же время, со стороны представителей ХАМАСа также звучат заявления о том, что переговоры прошли успешно, однако таких громких объявлений пока избегают.

В заявлении Ханийи лишь было указано, что подробности об итогах переговоров будут обнародованы на пресс-конференции в четверг, 12 октября.

На данный момент известно, что главным образом на переговорах обсуждались вопросы функционирования так называемого правительства национального единства, контроля над пограничными переходами в Газе.

Известно также, что представители ФАТХа поднимали вопрос об отмене смертных приговоров в Газе, вынесенных без одобрения судебной системы ПА и лично председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса.
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