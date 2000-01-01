12.10 17:58 MIGnews.com

Путин готовится к поездке в Иран

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Президент России Владимир Путин намерен посетить Иран в ноябре этого года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 12 октября.Он уточнил, что президент РФ планирует совершить поездку в Тегеран 1 ноября."Визит готовится", - цитирует "Интерфакс" слова Дмитрия Пескова.Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин намерен принять участие в трехсторонней встрече с лидерами Ирана и Азербайджана.По его словам трехсторонняя встреча должна была состояться до конца текущего года.