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Youtube 12.10 17:58   MIGnews.com

Путин готовится к поездке в Иран

Президент России Владимир Путин намерен посетить Иран в ноябре этого года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 12 октября.

Он уточнил, что президент РФ планирует совершить поездку в Тегеран 1 ноября.

"Визит готовится", - цитирует "Интерфакс" слова Дмитрия Пескова.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин намерен принять участие в трехсторонней встрече с лидерами Ирана и Азербайджана.

По его словам трехсторонняя встреча должна была состояться до конца текущего года.
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