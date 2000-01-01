Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr/gnuckx 12.10 20:26   MIGnews.com

ХАМАС объявил о примирении с ФАТХ

Палестинское движение ХАМАС и партия ФАТХ заключили соглашение о политическом примирении в четверг, 12 октября. Об этом заявил глава политбюро Исмаил Ханийе без каких-либо подробностей заключения сделки.

"Сегодня ФАТХ и ХАМАС заключили соглашение при огромной поддержке Египта", - отметил Ханийе на пресс-конференции.

Однако подробности итоговых переговоров пока не доступны к публикации.

Согласно соглашению нынешней палестинской администрации перейдут полномочия по управлению анклавом не позже 1 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что около 3000 полицейских из Палестинской администрации должны передислоцироваться в Газу в рамках соглашения о единстве между движениями ФАТХ и ХАМАС.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:56
КНДР признала полуостров Крым территорией РФ
18:59
Звезда "Гарри Поттера" освоила израильский акцент  
17:58
Путин готовится к поездке в Иран
16:53
Египет освободил задержанного израильтянина
16:08
Испания: военный самолет потерпел крушение
15:19
Кесарево сечение может стать причиной ожирения
14:32
Аббас уверен: Конфликту - конец
14:10
Полицейские из ПА перейдут в Газу
13:45
США обеспокоены задержанием их диппредставителей в Турции
13:09
Кара Делевинь и Леа Сейду выступили против Вайнштейна
12:57
iPhone X ознаменует новую эпоху
11:44
Стоит ли отменять ядерное соглашение?
10:18
В Сирии убили британскую террористку ИГ "Белую вдову"
10:08
Иракский Курдистан хочет диалога
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus