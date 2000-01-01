12.10 20:26 MIGnews.com

ХАМАС объявил о примирении с ФАТХ

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Палестинское движение ХАМАС и партия ФАТХ заключили соглашение о политическом примирении в четверг, 12 октября. Об этом заявил глава политбюро Исмаил Ханийе без каких-либо подробностей заключения сделки."Сегодня ФАТХ и ХАМАС заключили соглашение при огромной поддержке Египта", - отметил Ханийе на пресс-конференции.Однако подробности итоговых переговоров пока не доступны к публикации.Согласно соглашению нынешней палестинской администрации перейдут полномочия по управлению анклавом не позже 1 декабря текущего года.Ранее сообщалось, что около 3000 полицейских из Палестинской администрации должны передислоцироваться в Газу в рамках соглашения о единстве между движениями ФАТХ и ХАМАС.