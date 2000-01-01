Нетаниягу: Израиль уйдет из ЮНЕСКО вслед за США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Еврейское государство готовится к выходу из организации ЮНЕСКО. Заявление главы правительства было сделано спустя несколько часов после того, как США официально объявили о своем уходе из учреждения ООН.
Нетаниягу сообщил, что отдал распоряжение МИД подготовить все необходимое для выхода Израиля из организации.
Также премьер назвал решение Соединенных Штатов выйти из ЮНЕСКО "героическим и моральным".
Одной из причин такого шага со стороны Америки могло послужить предвзятое отношение организации к Израилю.
Ранее посол Израиля в ЮНЕСКО призвал правительство Нетаниягу последовать примеру США и выйти из организации.
"На протяжении последних лет ЮНЕСКО стало неадекватной организацией, которая напрочь утратила профессионализм в пользу политическим интересам определенных стран.
Я уже порекомендовал премьер-министру Биньямину Нетаниягу присоединиться к США и немедленно выйти из ЮНЕСКО", - заявил израильский посол.
Во вторник днем, 12 октября, государственный департамент США объявил о выходе из организации ЮНЕСКО в связи с несогласием с политикой Организации Объединенных Наций.
Окончательная дата выхода США назначена на 31 декабря 2018 года, согласно заявлению департамента.
При этом Вашингтон намерен сохранить статус наблюдателя при организации с целью "внести вклад в развитие взглядов, перспектив и экспертных знаний США по некоторым важным вопросам".