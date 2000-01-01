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flickr/Prime Minister of Israel 12.10 20:54   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль уйдет из ЮНЕСКО вслед за США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Еврейское государство готовится к выходу из организации ЮНЕСКО. Заявление главы правительства было сделано спустя несколько часов после того, как США официально объявили о своем уходе из учреждения ООН.

Нетаниягу сообщил, что отдал распоряжение МИД подготовить все необходимое для выхода Израиля из организации.

Также премьер назвал решение Соединенных Штатов выйти из ЮНЕСКО "героическим и моральным".

Одной из причин такого шага со стороны Америки могло послужить предвзятое отношение организации к Израилю.
Ранее посол Израиля в ЮНЕСКО призвал правительство Нетаниягу последовать примеру США и выйти из организации.

"На протяжении последних лет ЮНЕСКО стало неадекватной организацией, которая напрочь утратила профессионализм в пользу политическим интересам определенных стран.

Я уже порекомендовал премьер-министру Биньямину Нетаниягу присоединиться к США и немедленно выйти из ЮНЕСКО", - заявил израильский посол.

Во вторник днем, 12 октября, государственный департамент США объявил о выходе из организации ЮНЕСКО в связи с несогласием с политикой Организации Объединенных Наций.

Окончательная дата выхода США назначена на 31 декабря 2018 года, согласно заявлению департамента.

При этом Вашингтон намерен сохранить статус наблюдателя при организации с целью "внести вклад в развитие взглядов, перспектив и экспертных знаний США по некоторым важным вопросам".
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