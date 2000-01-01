12.10 21:57 MIGnews.com

Беннет: ЮНЕСКО – политическая марионетка наших врагов

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Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") приветствовал решение Соединенных Штатов выйти из организации ЮНЕСКО.Во вторник, 12 октября лидер партии "Еврейский дом" заявил:"Как президент израильской делегации ЮНЕСКО, в прошлом году я объявил о полном прекращении деятельности Израиля в организации. Данное решение было полностью выполнено.ЮНЕСКО превратилось в политическую марионетку [в руках] врагов Израиля. Это очевидно ,что Израиль должен был также выйти из организации".Ранее государственный департамент США объявил о выходе из организации ЮНЕСКО в связи с несогласием с политикой Организации Объединенных Наций.Окончательная дата выхода США назначена на 31 декабря 2018 года, согласно заявлению департамента.