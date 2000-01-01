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Youtube 12.10 22:30   MIGnews.com

Данон: это расплата за дискриминацию Израиля

Посол Израиля Дани Данон приветствовал решение США выйти из организации ЮНЕСКО. По его словам, учреждение ООН "заплатило" за обычную дискриминацию Израиля со стороны организации.

Он отметил, что ЮНЕСКО была испорчена и использовалась в качестве инструмента для "избиения Израиля".

"ЮНЕСКО превратилась в поле битвы против Израиля, игнорирую свою истинную роль и цель. Сегодняшнее решение является поворотным моментом для ЮНЕСКО. Абсурдные и постыдные резолюции организации против Израиля имеют последствия", - цитирует Аруц Шева слова Дани Данона.

Также посол подчеркнул, что данное решение демонстрирует тот факт, что США не потерпят нападки на легитимность Израиля.

"Сегодня для ООН наступил день расплаты за дискриминацию в отношении Израиля. США стоят за Израиль и являются истинным лидером в области изменений в ООН. Альянс между нашими двумя странами сильнее, чем когда-либо", - резюмировал Данон.
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