12.10 22:30 MIGnews.com

Данон: это расплата за дискриминацию Израиля

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Посол Израиля Дани Данон приветствовал решение США выйти из организации ЮНЕСКО. По его словам, учреждение ООН "заплатило" за обычную дискриминацию Израиля со стороны организации.Он отметил, что ЮНЕСКО была испорчена и использовалась в качестве инструмента для "избиения Израиля"."ЮНЕСКО превратилась в поле битвы против Израиля, игнорирую свою истинную роль и цель. Сегодняшнее решение является поворотным моментом для ЮНЕСКО. Абсурдные и постыдные резолюции организации против Израиля имеют последствия", - цитирует Аруц Шева слова Дани Данона.Также посол подчеркнул, что данное решение демонстрирует тот факт, что США не потерпят нападки на легитимность Израиля."Сегодня для ООН наступил день расплаты за дискриминацию в отношении Израиля. США стоят за Израиль и являются истинным лидером в области изменений в ООН. Альянс между нашими двумя странами сильнее, чем когда-либо", - резюмировал Данон.