12.10 07:49 MIGnews.com

РФ: Мы требуем вернуть госсимволику на гособъекты в США

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Россия направила протест США и требует вернуть на место сорванные государственные флаги с заблокированных генконсульств в Сан-Франциско, Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне в Facebook.Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", - отметило российское диппредставительство."Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг", - отмечается в заявлении."Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", - отметило российское диппредставительство.Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне сообщил, что государственная символика была убрана со здания торгового представительства РФ в Вашингтоне.