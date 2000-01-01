12.10 08:54 MIGnews.com

Трамп: мир снова начинает нас уважать

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Администрация Дональда Трампа возвращает Америке былую славу. Об этом заявил глава США, выступая в Пенсильвании."Америку снова уважают. Что-то произошло сегодня в стране, которая нас совершенно не уважала. (Оттуда) позвонили с очень-очень важными новостями. Мои генералы сказали мне, что это знак большого уважения, и этого не могло бы произойти год назад". – заявил он.Глава Белого дома не уточнил, о какой стране идет речь, но заверил, что все узнаю об этом через несколько дней."Это страна, которая нас не уважала и которая уважает нас сейчас", — резюмировал Трамп.