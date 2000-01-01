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МИД КНДР: наш народ требует расплатиться с США 12.10 08:41   MIGnews.com

МИД КНДР: наш народ требует расплатиться с США

Народ и армия КНДР требуют от руководства, расплатится с США за провокационные заявления президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в ходе беседы с делегацией ТАСС в Пхеньяне.

По его словам, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что стратегические войска Северной Кореи обладают никому еще неведомой и неисчерпаемой силой и, что Америка не останется безнаказанной.

"Теперь пришла очередь США расплатиться, и вся наша армия, и народ настоятельно требуют, что с американцами надо свести окончательные счеты только нанесением огненного града, а не словами", - сказал министр.

Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства Сергеем Михайловым находится с визитом в КНДР по приглашению Центрального телеграфного агентства Кореи.
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