12.10 10:08 MIGnews.com

Иракский Курдистан хочет диалога

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В руководстве Иракского Курдистана в четверг, 12 октября, прозвучало заявление о том, что их сторона готова к диалогу с правительством страны.В частности, на повестке дня стоит вопрос об условиях открытия аэропортов, пограничных переходов и региональных отделений иракских банков.Ранее власти Ирака приняли решение о введении административных и экономических санкций против Иракского Курдистана. Такое решение было принято после того, как в Курдистане провели референдум о провозглашении независимости.Голосование состоялось 25 сентября, не взирая на давление со стороны мировых держав, также агрессию и угрозы соседей.По итогам референдума почти 92% иракских курдов среди тех, кто явился на избирательные участки, высказались за независимость.