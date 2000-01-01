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12.10 10:08   MIGnews.com

Иракский Курдистан хочет диалога

В руководстве Иракского Курдистана в четверг, 12 октября, прозвучало заявление о том, что их сторона готова к диалогу с правительством страны.

В частности, на повестке дня стоит вопрос об условиях открытия аэропортов, пограничных переходов и региональных отделений иракских банков.

Ранее власти Ирака приняли решение о введении административных и экономических санкций против Иракского Курдистана. Такое решение было принято после того, как в Курдистане провели референдум о провозглашении независимости.

Голосование состоялось 25 сентября, не взирая на давление со стороны мировых держав, также агрессию и угрозы соседей.

По итогам референдума почти 92% иракских курдов среди тех, кто явился на избирательные участки, высказались за независимость.
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