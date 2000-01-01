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Япония шпионит за северокорейскими танкерами | Фото: Thinkstock13.01 11:24   MIGnews.com

Япония шпионит за северокорейскими танкерами

Япония по запросу США направляет свои корабли к Корейскому полуострову для наблюдения за соблюдением санкций против КНДР, сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

По данным агентства, такие меры предпринимаются в целях выявления случаев перекачки нефти в открытом море с иностранных танкеров на суда Северной Кореи. Сообщается, что патрулирование проводится с помощью японских самолетов, но если вдруг пилоты заметят подозрительные суда, они передают информацию о месте нахождения танкеров, и японские корабли выдвигаются в указанный район.

Однако их компетентность заключается лишь в слежке за подобными действиями, поэтому они документируют факт нарушения, и передают полученные данные США. Также Kyodo сообщает, что Япония может предоставить результаты своих наблюдений во время министерской встречи по КНДР, которая запланирована на 16 января в Ванкувере.

В Вашингтоне и Киото считают, что такие меры позволят усилить давление не только на Пхеньян, но и на Пекин и Москву, которые неоднократно обвинялись американской стороной и западными СМИ в содействии КНДР
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