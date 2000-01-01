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МИД Ирана пригрозил ответом на `враждебные действия США` | Фото: Thinkstock13.01 12:31   MIGnews.com

МИД Ирана пригрозил ответом на "враждебные действия США"

Иран пригрозил США ответными мерами за враждебные действия. Соответствующее заявление сделал глава МИД Исламской республики, передает РИА Новости.

Речь идет о внесении в санкционный список главу судебной системы Ирана, аятоллу Садика Лариджани. По мнению Тегерана, эти действия являются незаконными и враждебными, пресекающими " все дозволенные границы поведения в международном сообществе".

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение продлить приостановку санкций, наложенных на Иран на 120 дней. По его словам, это последний шанс для Ирана, в ином случае он намерен оказывать давление на европейских союзников, чтобы добиться их согласия на навязывание "новых правил игры" Исламской республике.

По словам главы Белого дома, Иран должен прекратить финансовую помощь всем структурам, которые связаны с террористической деятельностью, а также признать "Хизбаллу" террористической организацией.

По мнению экспертов, 120 дней – недостаточный срок для подготовки и проведению международных переговоров. Также они отметили, что Тегеран явно не заинтересован воспользоваться своим "последним шансом". В частности, первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири накануне заявил у себя в Instagram, что "США проиграют, если отменят "ядерный договор".
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