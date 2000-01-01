13.01 12:56 MIGnews.com

МИД Кубы резко осудил Трампа на фоне недавних его заявлений

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Куба резко осудила Дональда Трампа за высказывания в адрес африканских стран, сообщает газета Granma, ссылаясь на заявление главы МИЛ страны."Эти высказывания полны ненависти и презрения, они вызывают возмущение у кубинского народа, который гордится тем вкладом, который на протяжении всей своей истории сделали люди и их потомки с разных широт, особенно африканцы и гаитяне, с того момента как возникла наша нация", — приводит издание слова министра.Помимо этого, в американское правительство направил ноту протеста Сальвадор.Резонанс разразился после слов Дональда Трампа, которые он сказал во время совещания с сенаторами по вопросу о проблемах иммиграции. Тогда глава Белого дома назвал страны третьего мира "грязными дырами", при этом упомянув Гаити, Сальвадор и африканские государства.К волне осуждения президента Соединенных Штатов Америки также присоединились Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения США, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и офис Верховного комиссара ООН по правам человека. Кроме того, на фоне международного скандала, американский посол в Панаме подал прошение о своей отставке.В Белом доме признали, что Трамп действительно произнес такие слова, но при этом отметили, что он "всегда будет бороться за американский народ", в отличие от некоторых политиков, которые "отстаивают интересы других стран".Сам же Трамп не отрицать своих слов, добавив, что предложение законодателей по компромиссному соглашению в отношении детей-мигрантов (DACA) было бредовым предложением, которое будет для США шагом назад