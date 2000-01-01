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Getty Images. Фото: О. Климов 13.01 13:57   MIGnews.com

Россия осудила планы по строительству домов у реки Иордан

Планы по возведению жилья на Западном берегу реки Иордан, являются противозаконными. Об говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Также в сообщении говорится, что Россия занимает принципиальную позицию по этому вопросу. По мнению российских дипломатов, "такая линия Израиля не способствует созданию условий для налаживания прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, в рамках которых должны быть найдены решения по всем проблемам окончательного статуса".

При этом, в министерстве отмечают, что такие действия израильской стороны подрывают "перспективы двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта, уменьшая шансы на достижение справедливого и надежного мира на Ближнем Востоке".

Напомним, 10 января правительство Израиля одобрило планы по возведению более 1100 единиц жилья в поселениях на Западном берегу реки Иордан.
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