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Багет может попасть в список нематериального наследия ЮНЕСКО | Фото: Thinkstock13.01 15:41   MIGnews.com

Багет может попасть в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

"Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневные утро, полдень и вечер французов", — отметил французский лидер.

Макрон также подчеркнул, что багет вместе с Эйфелевой башней является одним из главных символов Франции.

Он также добавил, что данный продукт вызывает "зависть во всём мире", по этой причине он и должен войти в список нематериального наследия, передает RT.
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