13.01 15:41 MIGnews.com

Багет может попасть в список нематериального наследия ЮНЕСКО

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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО."Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневные утро, полдень и вечер французов", — отметил французский лидер.Макрон также подчеркнул, что багет вместе с Эйфелевой башней является одним из главных символов Франции.Он также добавил, что данный продукт вызывает "зависть во всём мире", по этой причине он и должен войти в список нематериального наследия, передает RT.