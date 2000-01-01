13.01 15:41 MIGnews.com
Багет может попасть в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
"Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневные утро, полдень и вечер французов", — отметил французский лидер.
Макрон также подчеркнул, что багет вместе с Эйфелевой башней является одним из главных символов Франции.
Он также добавил, что данный продукт вызывает "зависть во всём мире", по этой причине он и должен войти в список нематериального наследия, передает RT.
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