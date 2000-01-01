13.01 16:08 MIGnews.com

ХАМАС отказался от встречи по обсуждению Иерусалима

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Лидеры террористической организации ХАМАС отказались участвовать в заседании Палестинского центрального совета (ПЦС) в Рамалле. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление ХАМАСа, опубликованного в субботу, 13 января.Отмечается, что руководство ПА планирует обсудить ответ на решение администрации Трампа признать Иерусалим столицей Израиля."Мы приняли решение не участвовать в заседании ПЦС. Условия, при которых пройдет встреча, не позволяют подготовить полномасштабную и ответственную оценку и препятствуют принятию решений, отвечающих нашим интересам", - говорится в заявлении террористической группировки.Daily Mail отмечает, что на двухдневном заседании, которое назначено на воскресенье, соберутся представители руководства ООП. На нее также были приглашены представители группировок ХАМАС и "Исламский джихад", которые отказались принимать участие в заседании.