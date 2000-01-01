13.01 18:27 MIGnews.com

Министр Галант: ХАМАС не начинает войну, зная нашу силу

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Министр строительства Йоав Галант ("Кулану") заявил, что если ХАМАС "зайдет слишком далеко, то Израиль сможет дать отпор".Об этом министр сообщил выступая на культурном мероприятии в Хадере. Галант отметил, что ХАМАС "не начинает войну, так как знает способности ЦАХАЛа"."Террористическая организация и ее лидер Яхья Синвар не заботятся о жителях Газы. Они заботятся только о себе самих", - цитирует Ynet слова министра строительства.Комментируя ситуацию в Сирии, отставной генерал назвал президента Башара Асада "ангелом смерти своего народа".