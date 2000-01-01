Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Министр Галант: ХАМАС не начинает войну, зная нашу силу 13.01 18:27   MIGnews.com

Министр Галант: ХАМАС не начинает войну, зная нашу силу

Министр строительства Йоав Галант ("Кулану") заявил, что если ХАМАС "зайдет слишком далеко, то Израиль сможет дать отпор".

Об этом министр сообщил выступая на культурном мероприятии в Хадере. Галант отметил, что ХАМАС "не начинает войну, так как знает способности ЦАХАЛа".

"Террористическая организация и ее лидер Яхья Синвар не заботятся о жителях Газы. Они заботятся только о себе самих", - цитирует Ynet слова министра строительства.

Комментируя ситуацию в Сирии, отставной генерал назвал президента Башара Асада "ангелом смерти своего народа".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:25
"badday.mpg": раскрыта тайна известного видеоролика
22:18
Обнаружены новые целебные свойства сахара
21:45
Эрдоган пригрозил начать войну против курдов
21:11
Нетаниягу отправляется в Индию
20:43
Активисты сообщили о газовой атаке в пригороде Дамаска
20:25
Беспорядки в деревне Наби-Салах
19:27
Памятник принцессе Диане уберут из универмага в Лондоне
18:53
Земан лидирует на выборах президента в Чехии
17:50
Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона  
17:12
Житель Газы убит египетскими солдатами
16:08
ХАМАС отказался от встречи по обсуждению Иерусалима
15:41
Багет может попасть в список нематериального наследия ЮНЕСКО
13:57
Россия осудила планы по строительству домов у реки Иордан
13:24
В пригороде Парижа, неизвестный напал на еврейку 15-и лет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus