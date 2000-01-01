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Эрдоган пригрозил начать войну против курдов 13.01 21:45   MIGnews.com

Эрдоган пригрозил начать войну против курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов регионах Манбидж и Африн в Сирии в течение недели. Об этом сообщает NTV.

"В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе сил самообороны сирийских курдов. — ред.), мы возьмём дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю... Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвём им головы", — цитирует RT слова турецкого лидера.
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