13.01 21:45 MIGnews.com

Эрдоган пригрозил начать войну против курдов

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов регионах Манбидж и Африн в Сирии в течение недели. Об этом сообщает NTV."В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе сил самообороны сирийских курдов. — ред.), мы возьмём дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю... Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвём им головы", — цитирует RT слова турецкого лидера.