Нетаниягу отправляется в Индию

В субботу, 13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой отправляются с официальным визитом в Индию. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства.
Этот визит проходит спустя 25 лет после установления дипломатических отношений между двумя странами и через полгода после исторического визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль.
Премьер-министр посетит Дели, Мумбаи и Гуджарат. В ходе визита премьер-министр Моди будет лично сопровождать Нетаниягу.
Глава израильского правительства заявил:
"В ходе этого визита я намерен еще больше укрепить отношения между двумя странами.
Визит - это возможность усилить сотрудничество с крупной мировой державой в сферах экономики, обороны, технологий и туризма.
Премьер-министр Индии Моди является близким другом Израиля и моим другом, и я ценю тот факт, что он будет лично сопровождать меня значительную часть визита".
Премьер-министр Нетаниягу проведет встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом и министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж. Стороны проведут переговоры и подпишут ряд соглашений.