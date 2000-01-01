13.01 21:11 MIGnews.com

Нетаниягу отправляется в Индию

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В субботу, 13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой отправляются с официальным визитом в Индию. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства.Этот визит проходит спустя 25 лет после установления дипломатических отношений между двумя странами и через полгода после исторического визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль.Премьер-министр посетит Дели, Мумбаи и Гуджарат. В ходе визита премьер-министр Моди будет лично сопровождать Нетаниягу.Глава израильского правительства заявил:"В ходе этого визита я намерен еще больше укрепить отношения между двумя странами.Визит - это возможность усилить сотрудничество с крупной мировой державой в сферах экономики, обороны, технологий и туризма.Премьер-министр Индии Моди является близким другом Израиля и моим другом, и я ценю тот факт, что он будет лично сопровождать меня значительную часть визита".Премьер-министр Нетаниягу проведет встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом и министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж. Стороны проведут переговоры и подпишут ряд соглашений.