14.01 07:11 MIGnews.com

Нетаниягу провел телефонный разговор с президентом Франции

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел телефонную беседу с премьер-министром Франции Эммануэлем Макроном. В субботу вечером, 13 января, лидеры обсудили региональные проблемы.Что касается ядерного соглашения, премьер-министр Нетаниягу сказал президенту Макрону, что следует серьезно относиться к заявлению президента Трампа, а тот, кто хочет сохранить ядерное соглашение, может его исправить.Глава израильского правительства также отметил, что страны свободного мира должны решительно осудить пять преступлений иранского режима:1. Ядерные амбиции.2. Разработка баллистических ракет, нарушающая резолюцию Совета Безопасности ООН.3. Поддержка Ираном терроризма.4. Иранская агрессия в регионе.5. Жестокое подавление иранских граждан.