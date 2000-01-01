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14.01 07:11   MIGnews.com

Нетаниягу провел телефонный разговор с президентом Франции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел телефонную беседу с премьер-министром Франции Эммануэлем Макроном. В субботу вечером, 13 января, лидеры обсудили региональные проблемы.

Что касается ядерного соглашения, премьер-министр Нетаниягу сказал президенту Макрону, что следует серьезно относиться к заявлению президента Трампа, а тот, кто хочет сохранить ядерное соглашение, может его исправить.

Глава израильского правительства также отметил, что страны свободного мира должны решительно осудить пять преступлений иранского режима:

1. Ядерные амбиции.

2. Разработка баллистических ракет, нарушающая резолюцию Совета Безопасности ООН.

3. Поддержка Ираном терроризма.

4. Иранская агрессия в регионе.

5. Жестокое подавление иранских граждан.
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