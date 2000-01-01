Нетаниягу провел телефонный разговор с президентом Франции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел телефонную беседу с премьер-министром Франции Эммануэлем Макроном. В субботу вечером, 13 января, лидеры обсудили региональные проблемы.
Что касается ядерного соглашения, премьер-министр Нетаниягу сказал президенту Макрону, что следует серьезно относиться к заявлению президента Трампа, а тот, кто хочет сохранить ядерное соглашение, может его исправить.
Глава израильского правительства также отметил, что страны свободного мира должны решительно осудить пять преступлений иранского режима:
1. Ядерные амбиции.
2. Разработка баллистических ракет, нарушающая резолюцию Совета Безопасности ООН.