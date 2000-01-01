Турция против привилегированного партнерства с ЕС

Турция не примет предложение о привилегированном партнерстве в отношениях с ЕС и не согласна на статус "второго класса" при переговорах с Евросоюзом.
Об этом заявил министр Турции по делам ЕС Омер Челик.
"Если нам поступит предложение о "привилегированном партнерстве", мы его отклоним, даже не рассмотрев. Никто не имеет права предлагать Турции статус второго класса в отношениях с ЕС", — заявил министр.
Он добавил, что ЕС не должен рассматривать Турцию как лагерь для беженцев, с которым можно сотрудничать только по миграционному вопросу, и как военный штаб, с которым можно сотрудничать в борьбе против терроризма, передает РИА Новости.