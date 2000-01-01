13.01 08:51 MIGnews.com

Трамп дал последний шанс Ирану, продлив приостановку санкций

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США продлят приостановку санкций против Ирана еще на 120 дней. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает CNN.При этом он призвал всех европейских партнеров оказывать противодействие действиям Исламской республике. Также он заявил, что данная отсрочка – это последний шанс для Ирана" на отказ от придерживающейся политической позиции, которая заключается в финансовой поддержке террористической деятельности "Хизбаллы". Кроме этого, Трамп считает, что Тегеран должен признать данную группировку террористической организацией.Однако, по мнению многих политических экспертов, такие шаги не увенчаются успехом, поскольку Иран демонстрирует явную незаинтересованность в "последнем шансе". В частности, первый вице-президент страны Эсхак Джахангири написал у себя в Instagram, что "США проиграют, если отменят "ядерный договор".Помимо этого, Трамп поделился, что в правительство Соединенных Штатов Америки планируют ввести санкции против пяти высокопоставленных официальных лиц Ирана и девяти организаций, которые были замечены в нарушении человеческих прав, или поддерживают иранскую ядерную программу. К попавшим под "зоркий глаз" американских властей относятся: управление по киберобороне Корпуса стражей исламской революции, Верховный совет Ирана, иранский Национальный центр по киберпространству, а также китайская компания Bochuang Ceramic и малайзийская Green Wave Telecommunication.