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В ООН призвали приютить 277 тысяч беженцев 13.01 09:51   MIGnews.com

В ООН призвали приютить 277 тысяч беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало мировые страны заняться приемом мигрантов, сообщает Центр новостей ООН.

"На сегодняшний день в третьи страны необходимо переселить 277 тысяч беженцев, нашедших временное убежище, в основном, в Греции, Италии, странах Ближнего Востока или Африки", - говорится в докладе организации.

Однако в документе отмечается, что о готовности принять у себя нуждающихся в убежище сообщили лишь малый процент государств – из 277 тысяч человек, страны-доноры готовы принять лишь 13 тысяч мигрантов.
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