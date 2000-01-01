13.01 09:51 MIGnews.com

В ООН призвали приютить 277 тысяч беженцев

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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало мировые страны заняться приемом мигрантов, сообщает Центр новостей ООН."На сегодняшний день в третьи страны необходимо переселить 277 тысяч беженцев, нашедших временное убежище, в основном, в Греции, Италии, странах Ближнего Востока или Африки", - говорится в докладе организации.Однако в документе отмечается, что о готовности принять у себя нуждающихся в убежище сообщили лишь малый процент государств – из 277 тысяч человек, страны-доноры готовы принять лишь 13 тысяч мигрантов.