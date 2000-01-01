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Депутаты обвинили Беннета в растрате казенных средств 13.07 07:13   MIGnews.com

Депутаты обвинили Беннета в растрате казенных средств

Сегодня в Кнессете прошло экстренное заседание парламентской комиссии по алие и абсорбции, которое инициировали депутаты Юлия Малиновская (НДИ) и Нахман Шай (Сионистский лагерь). В ходе заседания состоялось обсуждение публикаций в СМИ, в которых документально описывались существенные финансовые нарушения в работе министерства по связям с диаспорой.

Парламентарии потребовали от представителей министерства внятного ответа, из каких соображений использовались в качестве рекламных площадок те или иные СМИ. Заслушав отчет чиновников, они пришли к заключению, что речь идет о недопустимом использованием средств налогоплательщика в узко политических целях.

По итогам заседания комиссии Юлия Малиновская указала, что в ходе обсуждения были выявлены крайне удручающие факты.

"После всего услышанного осталось впечатление, что деньги налогоплательщиков использовались не для укрепления связей с диаспорой, как того требует закон, а для укрепления связей министра Беннета с его избирателями в Израиле посредством оплаты деятельности отдельных местных СМИ", - заявила Юлия Малиновская.

После того, как расплывчатые ответы представителей министерства не удовлетворили участвующих в заседании депутатов, председатель Комиссии назначил новое заседание, которое состоится через 2 недели. На заседание вызван министр по связям с диаспорой Нафтали Беннет и гендиректор его министерства Двир Кахана, которые всячески пытались сорвать проведение сегодняшнего заседания.
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