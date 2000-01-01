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Израиль. Психологически пострадавшим от войны будут помогать 13.07 10:56   MIGnews.com

Израиль. Психологически пострадавшим от войны будут помогать

На пленарном заседании парламента в предварительном чтении была утверждена поправка к закону о Национальном страховании – особые льготы гражданам, пострадавшим в результате враждебных действий. Инициатором поправки выступил депутат Кнессета от фракции "Еш Атид" Хаим Елин. Цель данной инициативы - предоставить особые льготы и помощь израильским гражданам, получившим психологические травмы, вызванные продолжительными военными действиями.

"Многие граждане во время бесконечных обстрелов из сектора Газа и других военных действий получили травмы психологического характера. На сегодняшний день Институт Национального страхования оказывает помощь только в тех случаях, когда человек может доказать, в какой именно момент (день, время и место) он получил психологическую травму. Это актуально только для одноразовых происшествий, а не в тех случаях, когда люди годами живут под обстрелами и сигналы тревоги – это их обычные будни. Моя поправка к закону исправит данную ситуацию. Поправку к закону позволит людям, пострадавшим в результате враждебных действий и получившим психологические травмы из-за постоянного страха, стресса и вынужденного нахождения в бомбоубежищах, получить помощь от государства", - отметил инициатор законопроекта депутат Кнессета Хаим Елин ("Еш Атид").

пресс-служба фракции "Еш Атид"
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