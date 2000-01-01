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ООН - Израилю: Сперва мир с палестинцами - потом с арабами | Фото: flickr13.07 12:33   MIGnews.com

ООН - Израилю: Сперва мир с палестинцами - потом с арабами

Несмотря на все желание Америки, реальной возможности для нормализации отношений между Израилем и арабскими странами до подписания всеобъемлющего соглашения с палестинцами нет. Об этом 12 июля заявил журналистам специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов.

"Невозможно переступить через палестинцев и работать над миром только с арабскими государствами. На мой взгляд, должны быть приняты меры по укреплению доверия, позволяющие сторонам вступать в переговоры и разобраться над самим ядром конфликта", - сказал Младенов журналистам.

Сегодня он примет участие в первой встрече "Ближневосточного квартета" со спецпосланником США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом.

Сам Младенов с ним уже встречался, заявив о необходимости действовать постепенно и просчитано, чтобы создать атмосферу, позволяющую возобновить мирные переговоры.

Как представитель Организации Объединенных Наций, он раскритиковал поведение обеих сторон: "Увеличение строительства в последние шесть месяцев вызывает тревогу. Я понимаю и политическую ситуацию в целом и ситуацию в коалиции, с которой нужно бороться, но результат не способствует атмосфере для поддержания переговоров", - сказал Младенов в укор Израилю.

Палестинцев же он обвинил в продолжении подстрекательстве.

"Мы слышим о поддержке террора и названии центров в честь террористов", - заявил он.

Кроме того, он отверг все обвинения в дискриминационной позиции ООН и предвзятости в отношении Израиля.

"Израиль предъявляет много претензий, но с ООН и генеральным секретарем сложились хорошие рабочие отношения, и мы заинтересованы в их защите", - заверил спецкоординатор.
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