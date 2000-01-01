13.07 12:18 MIGnews.com

"Серьезное продвижение" в деле о подлодках

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Окружной суд Ришон Ле-Циона продлил срок предварительного содержания под стражей Мики Ганора, представлявшего интересы концерна Thyssen Krupp и бригадного генерала Авриэля Бар Йосефа, бывшего заместителя главы Совета Национальной Безопасности Израиля.Судья Эйнат Рон сообщила: "Большая часть материалов дела неизвестна прессе. Есть серьезное продвижение в расследовании - и в деле Бар Йосефа, и в других делах".Адвокат Ганора Нати Симхони в ходе судебного заседания сообщил, что его клиент”никому не давал взяток”. Симхони подверг резкой критике поведение прессы и некоторых политиков, рассуждающих о деле “не зная конкретных фактов”.Симхони указал на то, что Ганора допрашивали до трех часов утра, и “нечестно пытаться выудить из него признательные показания в том состоянии, в котором он находится”.