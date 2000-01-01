Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








`Серьезное продвижение` в деле о подлодках 13.07 12:18   MIGnews.com

"Серьезное продвижение" в деле о подлодках

Окружной суд Ришон Ле-Циона продлил срок предварительного содержания под стражей Мики Ганора, представлявшего интересы концерна Thyssen Krupp и бригадного генерала Авриэля Бар Йосефа, бывшего заместителя главы Совета Национальной Безопасности Израиля.

Судья Эйнат Рон сообщила: "Большая часть материалов дела неизвестна прессе. Есть серьезное продвижение в расследовании - и в деле Бар Йосефа, и в других делах".

Адвокат Ганора Нати Симхони в ходе судебного заседания сообщил, что его клиент”никому не давал взяток”. Симхони подверг резкой критике поведение прессы и некоторых политиков, рассуждающих о деле “не зная конкретных фактов”.

Симхони указал на то, что Ганора допрашивали до трех часов утра, и “нечестно пытаться выудить из него признательные показания в том состоянии, в котором он находится”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:01
У Эйлата перевернулся грузовик ЦАХАЛа, погибли два солдата
12:33
ООН - Израилю: Сперва мир с палестинцами - потом с арабами
12:02
Ципи Хотовели – арабам в Кнессете: Вы крадете нашу историю
11:32
Дадаев получил 20 лет колонии за убийство Немцова
10:56
Израиль. Психологически пострадавшим от войны будут помогать
10:34
"Джаред Кошер": В Fox News "оговорились" по Фрейду
10:26
Израиль и палестинцы будут строить Канал Мертвого моря
09:38
В Тель-Авиве задержаны четверо вооруженных убийц
09:31
Победа на неделю
09:15
Гендиректора Минсвязи допросили из-за коррупции в "Безек"
09:13
Цфат: грузовик опрокинулся на легковой автомобиль
08:44
В бою близ Рафиаха египтяне убили 20 боевиков ISIS
08:27
FEMENистки голой грудью пытались сорвать концерт Вуди Аллена  
08:06
Ави Габай отказался возглавить оппозицию
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus