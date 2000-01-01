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ХАМАС: Аббас душит Газу 13.07 13:58   MIGnews.com

ХАМАС: Аббас душит Газу

ХАМАС обрушился на Палестинскую автономию, обвинив ее в экономическом давлении и в глубочайшем энергетическом кризиса, который привел к сокращению поставок топлива на электрические станции анклава.

Видео с очередной междоусобной атакой двух ведущих палестинских сил – ФАТХа и ХАМАСа – было опубликовано на сайте газеты "Фалястин" 11 июля.

"Администрация Аббаса открыла новую электростанцию в Дженине. Это нормальные новости. Участие в церемонии принимали израильский министр энергетики Юваль Штайниц ("Ликуд"), КОГАТ на Западном берегу и в Газе Йоав Мордехай и некоторые сотрудники израильской службы безопасности.

В то же время из-за политики Аббаса по обеспечению топливом Газа тонет в темноте. Палестинская администрация хочет задушить Газу и вызвать ее взрыв изнутри ", - говорится на видео.

Напомним, что главная цель Рамаллы - роспуск правительства ХАМАСа в секторе Газа и возвращение подконтрольности анклава Палестинской администрации. ХАМАС же в свою очередь стремится к руководству Иудеей и Самарией, поэтому в очередной раз выставил Махмуда Аббаса в качестве партнера Израиля и предателя "национальных интересов палестинского народа".
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