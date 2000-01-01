13.07 16:26 MIGnews.com

Либерман: Для Иордании и Египта поселения не были преградой

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Международные переговорщики, поднимающие тему израильских поселений в качестве преграды для мирного урегулирования с палестинцами, незнакомы с настоящими реалиями отношений двух народов, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью российскому изданию "Коммерсант"."Для них это лишь предлог, чтобы отказаться от урегулирования. Остается фактом, что мы подписали два мирных договора — с Египтом и с Иорданией, и поселения не стали препятствиями", - сказал он.Глава Минобороны напомнил о размежевании Израиля с палестинцами, как и о том, что был против этой идеи, за что экс-премьер-министр Ариэль Шарон уволил его из своего правительства, где он занимал пост министра инфраструктуры."В рамках размежевания мы тогда эвакуировали из Сектора Газа 21 поселение, сделали это в одностороннем порядке, вернувшись к границе 1967 года. Там не осталось ни одного еврейского поселенца", - напомнил лидер НДИ.Он добавил, что вместо того, чтобы стать "Сингапуром Ближнего Востока", как мечтал покойный экс-премьер, боевики ХАМАСа, которые вскоре пришли к власти в анклаве, начали рыть туннели и производить ракеты."Причем стреляли из тех мест, где когда-то находились наши цветущие поселения. Так что те, кто называют поселения препятствием, не понимают, что для палестинцев это исключительно предлог", - констатировал Либерман.