13.07 14:25 MIGnews.com

Нетаниягу: мне устроили политический линч

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу собрал депутатов Кнессета, министров и видных функционеров Ликуда.Чрезвычайное заседание было созвано в связи с тем, что в данный момент идут несколько расследований в отношении ближайших сподвижников Нетаниягу.Нетаниягу выступил в связи с публикацией доклада государственного контролера о компании Безек, и в связи с расследованиями дела о подлодках и компании Безек.Нетаниягу заявил: “Существует заговор моих политических оппонентов и СМИ. Они стремятся свергнуть меня и свергнуть Ликуд”.Нетаниягу подчеркнул: “Я не имею никакого отношения к обоим делам. Я понятия не имею, в чем был замешан Фильбер (генеральный директор министерства связи, проходящий по делу о Безеке), и я надеюсь, что и по другим ничего нового не найдут”Нетаниягу призвал своих соратников немедленно развернуть контр-кампанию: “То что происходит - это попытка меня политически линчевать. Я призываю вас говорить о фактах, давать интервью и выступать в прессе”.Нетаниягу добавил: “У нас на все есть доказательства. Все обвинения - ложь. Это - кампания, раздутая левыми для того, чтобы свергнуть мое правительство”. По его словам цель левых и медиа - “создать атмосферу коррупции”.