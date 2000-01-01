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kremlin.ru 14.07 06:34   MIGnews.com

Песков не увидел "жесткости" на встрече Трампа и Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают жестким поведение президента США Дональда Трампа во время его первой встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге.

"Президент США задавал прямо и четко вопросы, которые его интересовали, на что получал достаточно исчерпывающие и уверенные ответы президента Путина", – сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что не видит эволюции заявлений президента США по встрече с главой российского государства.

Ранее Трамп заявил, что на встрече с Путиным вел себя очень жестко. При этом он подчеркнул, что его взаимоотношения с российским лидером очень важны и "могут спасти множество жизней, например благодаря перемирию в Сирии".
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