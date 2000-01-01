13.07 16:18 MIGnews.com

Британия: "У нас есть все для реализации Brexit"

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Великобритания обладает ресурсами, необходимыми для достижения Brexit, как заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй в четверг, 13 июля, после того, как правительственный наблюдатель сообщил, что новая таможенная система может быть не готова вовремя."С самого начала было ясно, что мы обладаем ресурсами, которые нам нужны для реализации Brexit", - сказал пресс-секретарь журналистам."Премьер-министр и другие политики на протяжении всего процесса давали ясно понять, что мы хотим конструктивно работать в парламенте. Важно то, что мы стремимся исполнить волю британского народа", - подчеркнул он.