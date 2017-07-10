Макрон: у Африки - цивилизационная проблема

Макрон, во время пресс-конференции по окончании G20 в Гамбурге, отвечал на вопрос журналиста из республики Берег Слоновой Кости. Тот спрашивал, почему нет “плана Маршала для Африки”.
Макрон ответил следующее: “План Маршала был планом реконструкции.. Вызов для Африки сегодня - совершенно иной и куда более серьезен. Это - цивилизационный вызов. Нам необходимо разработать куда более сложный проект, чем план Маршала”. Макрон указал на то, что у Африки “есть проблема”, и эта проблема в том, что “африканские женщины рожают по семь-восемь детей”.
Макрон также указал на другие вызовы - торговля людьми, слабые государственные структуры, и демографический взрыв.