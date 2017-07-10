13.07 19:19 MIGnews.com

Макрон: у Африки - цивилизационная проблема

[VIDÉO] Au G20, interrogé sur l'#Afrique, Emmanuel #Macron se lâche sur les «7 à 8 enfants» des Africaines. Un problème «civilisationnel». pic.twitter.com/pJgdaeuuoz — Politis (@Politis_fr) July 10, 2017

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Президент Франции Эммануэль Макрон породил шквал негодования в социальных сетях своим замечанием о природе проблем Африки.Макрон, во время пресс-конференции по окончании G20 в Гамбурге, отвечал на вопрос журналиста из республики Берег Слоновой Кости. Тот спрашивал, почему нет “плана Маршала для Африки”.Макрон ответил следующее: “План Маршала был планом реконструкции.. Вызов для Африки сегодня - совершенно иной и куда более серьезен. Это - цивилизационный вызов. Нам необходимо разработать куда более сложный проект, чем план Маршала”. Макрон указал на то, что у Африки “есть проблема”, и эта проблема в том, что “африканские женщины рожают по семь-восемь детей”.Макрон также указал на другие вызовы - торговля людьми, слабые государственные структуры, и демографический взрыв.