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Макрон: у Африки - цивилизационная проблема 13.07 19:19   MIGnews.com

Макрон: у Африки - цивилизационная проблема

Президент Франции Эммануэль Макрон породил шквал негодования в социальных сетях своим замечанием о природе проблем Африки.





Макрон, во время пресс-конференции по окончании G20 в Гамбурге, отвечал на вопрос журналиста из республики Берег Слоновой Кости. Тот спрашивал, почему нет “плана Маршала для Африки”.

Макрон ответил следующее: “План Маршала был планом реконструкции.. Вызов для Африки сегодня - совершенно иной и куда более серьезен. Это - цивилизационный вызов. Нам необходимо разработать куда более сложный проект, чем план Маршала”. Макрон указал на то, что у Африки “есть проблема”, и эта проблема в том, что “африканские женщины рожают по семь-восемь детей”.

Макрон также указал на другие вызовы - торговля людьми, слабые государственные структуры, и демографический взрыв.
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