13.07 18:22 MIGnews.com

Китай сокращает армию более чем в два раза

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Китайская пресса сообщает об огромных сокращениях в Народно-Освободительной Армии Китая. Из нее будут уволены более 1,3 миллиона человек.На настоящий момент китайская армия является самой большой мире, в ней служат 2,3 миллиона солдат. После сокращений в ней останется миллион.В официальном заявлении о грядущих реформах говорится: “Реформа основана на стратегических целях и требованиях безопасности Китая. В прошлом, армия была сфокусирована на сухопутном маневре и защите территории страны. Эта концепция переживает фундаментальные изменения”.Несмотря на общее сокращение численности военнослужащих, количество солдат в ВМС, ракетных войсках и войсках стратегической поддержки будет увеличено, количество военнослужащих ВВС не изменится.