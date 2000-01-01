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Китай сокращает армию более чем в два раза 13.07 18:22   MIGnews.com

Китай сокращает армию более чем в два раза

Китайская пресса сообщает об огромных сокращениях в Народно-Освободительной Армии Китая. Из нее будут уволены более 1,3 миллиона человек.

На настоящий момент китайская армия является самой большой мире, в ней служат 2,3 миллиона солдат. После сокращений в ней останется миллион.

В официальном заявлении о грядущих реформах говорится: “Реформа основана на стратегических целях и требованиях безопасности Китая. В прошлом, армия была сфокусирована на сухопутном маневре и защите территории страны. Эта концепция переживает фундаментальные изменения”.

Несмотря на общее сокращение численности военнослужащих, количество солдат в ВМС, ракетных войсках и войсках стратегической поддержки будет увеличено, количество военнослужащих ВВС не изменится.
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