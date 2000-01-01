Минобороны укрепило школы и детсады на границе с Газой
Министерство обороны объявило, что завершилось укрепление школ и детских садов в районах, которым угрожают ракетные удары, прилегающих к границе с Израилем и Газой. Как стало известно, укрепление школ и садов обошлось в десятки миллионов шекелей.
Министерство обороны заявило, что сейчас планирует инвестировать еще 20 миллионов шекелей (5,6 миллионов долларов США) в укрепление десятков классных комнат и государственных учреждений в Ашкелоне и общин, входящих в Региональный совет Шаар Ханегева.
Правительство планирует укрепить фасады зданий, покрыть окна защитным стеклом, а также использовать дополнительные модификации, которые сделают здания более подходящими для детей.
В течение последних нескольких месяцев инженерно-строительный отдел Министерства обороны укреплял десятки зданий на юге Израиля, в том числе 40 госучреждений и приютов для обеспечения безопасности.
В целом, работа охватывала 3000 квадратных метров, говорится в сообщении министерства.