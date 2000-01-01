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13.07 19:48   MIGnews.com

Минобороны укрепило школы и детсады на границе с Газой

Министерство обороны объявило, что завершилось укрепление школ и детских садов в районах, которым угрожают ракетные удары, прилегающих к границе с Израилем и Газой. Как стало известно, укрепление школ и садов обошлось в десятки миллионов шекелей.

Министерство обороны заявило, что сейчас планирует инвестировать еще 20 миллионов шекелей (5,6 миллионов долларов США) в укрепление десятков классных комнат и государственных учреждений в Ашкелоне и общин, входящих в Региональный совет Шаар Ханегева.

Правительство планирует укрепить фасады зданий, покрыть окна защитным стеклом, а также использовать дополнительные модификации, которые сделают здания более подходящими для детей.

В течение последних нескольких месяцев инженерно-строительный отдел Министерства обороны укреплял десятки зданий на юге Израиля, в том числе 40 госучреждений и приютов для обеспечения безопасности.

В целом, работа охватывала 3000 квадратных метров, говорится в сообщении министерства.
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