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flickr 13.07 21:22   MIGnews.com

Турция направила подлодку к берегам Кипра "из-за нефти"

Турция направила 2 корабля и подводную лодку для наблюдения за буровым судном в восточном Средиземном море, как заявили военные в четверг, 13 июля. Вероятно, что из-за этих действий усилится напряженность с Кипром в свете того, как на прошлой неделе переговоры о воссоединении провалились.

Буровые работы, договорное обязательство между Кипром и французским Total, наступают через неделю после провала переговоров о воссоединении разделенной островной нации между этническими греками и киприотами-турками.

Анкара заявила, что примет меры против Кипра на основании соглашения, в котором говорится, что углеводородные ресурсы в водах вокруг разделенного острова должны принадлежать обеим сторонам.

Военные заявили, что развернули фрегаты и подводную лодку в восточное Средиземноморье, чтобы "гарантировать безопасность транспортировки нефти".
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