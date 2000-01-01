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Опрос: Исраэль Кац - лучший из министров второй год подряд 14.07 07:17   MIGnews.com

Опрос: Исраэль Кац - лучший из министров второй год подряд

По итогам опроса известного русскоязычного израильского интернет-ресурса, проведенного с целью выяснения политических предпочтений читателей, министр транспорта и разведки Исраэль Кац второй год подряд занял первое место.

Участникам опроса было предложено ответить на вопрос "Работу кого из перечисленных ниже министров нынешнего правительства вы оцениваете положительно?". В результате, работу Исраэля Каца позитивно оценили более половины участников опроса - 57,5%.

По данным издания, в опросе приняли участие более 2700 респондентов.

Такая высокая оценка, которую дали работе министра, является еще одним подтверждением, что реформы, инициированные Исраэлем Кацем, находят широкую поддержку у населения Израиля. Подобное доверие свидетельствует об эффективности работы министра и возглавляемых им ведомств.
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