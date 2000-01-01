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Фото: Коби Гидеон, GPO. 14.07 05:38   MIGnews.com

Нетаниягу: "Нарушение нашего суверенитета - неприемлемо"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в государственной церемонии памяти погибших в ходе операции "Нерушимая скала", состоявшейся на состоявшейся на горе Герцля в Иерусалиме.

Премьер-министр заявил:

"Для нас неприемлемо любое нарушение нашего суверенитета. Ни на юге, ни на севере, ни в каком-либо другом месте.

Спокойствие будет ответом на спокойствие. Но тот, кто поднимет на нас руку получит решительный и мощный ответ. Наши враги это знают. Наши враги в секторе Газа знают это во много раз лучше.

Наш долг - вернуть домой наших воинов Адара Гольдина и Орона Шауля. Мы не оставим эту задачу, пока она не будет успешно завершена. Мы не прекращаем усилия по выполнению этой священной миссии, в том числе и в последние дни. В той же мере это касается Аверы Менгисту и Джумаа Абу-Ганима - израильтян, удерживаемых жестоким врагом в секторе Газа".
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