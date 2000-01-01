13.07 06:59 MIGnews.com

План расширения Калькилии заморожен

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На ночном заседании военно-политического кабинета правительства Израиля было принято решение о том, что план расширения Калькилии “не будет продвигаться”.Йоси Даган, глава регионального совета Самарии похвалил министров: “Я призываю премьер-министра завершить процесс и снять этот совершенно галлюцинаторный план, угрожающий жителям Самарии и Ха-Шарон с повестки дня. Сегодня. Я призываю премьер-министра уделять чуть больше внимания продвижению планов строительства государства Израиля в Иудее, Самарии и по всей стране”.Источник второго канала израильского ТВ сообщает, что дискуссия на заседании была чрезвычайно бурной. Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан указал на то, что у кабинета нет полномочий на то, чтобы определять будущее Иудеи и Самарии таким образом, и навязывать реальности на местах.Эрдан указал на то, что согласно соглашениям Осло, одобренным Кнессетом, Палестинская автономия разделена на три зоны, поэтому принятие подобных решений военно-политическим кабинетом, без одобрения правительства и общественности не является правомерным. Эрдан задал риторический вопрос: “А завтра кабинет примет решение об отказе от зоны С? - У него на это нет полномочий”.Премьер-министр Нетаниягу принял точку зрения Эрдана и распорядился о том, чтобы юридический советник правительства вынес свое суждение по данном вопросу к следующему заседанию кабинета. Кабинет обсудит вопрос о строительстве в зоне С в течение ближайших 10 дней. Юридический советник должен сформулировать мнение о полномочиях и суверенитете правительства и армии в Иудее и Самарии.Ранее министр обороны Авигдор Либерман рассказал о том, что планирует разрешить ПА удвоить площадь города за счет земли, которая в настоящее время находится под израильским контролем в "зоне С". Данное предложение было одобрено правительством Израиля еще в прошлом году в рамках проводимой Либерманом политики "кнута и пряника". Однако теперь члены правого лагеря в правительстве решили это решение отменить."Это спор внутри правого крыла: между ответственным и серьезно настроенным правым крылом и мессианским и популистским правым крылом. Он начинается с вопроса о том, хотим ли мы еврейское или двунациональное государство, и заканчивается вопросом женщин в ЦАХАЛе", - сказал Либерман в ходе тура в поселение Маале-Шомрон 12 июля.