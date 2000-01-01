13.07 08:06 MIGnews.com

Ави Габай отказался возглавить оппозицию

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Бывший председатель партии "Авода" Ицхак Герцог останется главой оппозиции. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с новым лидером партии Ави Габаем, которая состоялась 12 июля в тель-авивской штаб-квартире политической силы.Как пишет Jerusalem Post, Габай не просто сам предложил Герцогу продолжить возглавлять оппозицию, но и два дня уговаривал его. Самому Габаю это пока не под силу в виду очевидных причин – после ухода из "Кулану" в мае прошлого года он перестал быть членом Кнессета.Стоит отметить, что у председателя оппозиции есть ряд привилегий: он имеет право участвовать в ежемесячных брифингах премьер-министра по безопасности и выступать сразу после него в Кнессете и на государственных мероприятиях. Кроме того, ШАБАК обязан обеспечить ему постоянную защиту, а также от государства ему положено просторный офис, рабочий автомобиль и более высокий оклад, чем у других депутатов. Герцог поблагодарил Габая за его предложение и пообещал сделать все возможное, чтобы помочь ему добиться успеха.Сам Габай назвал руководство "Аводой" большой ответственностью и пообещал сделать все возможное, чтобы сделать ее сильной партией, которая сможет победить на следующих выборах."Я рад тому, что мы поднялись в опросах, но я этому не удивлен, потому что я чувствую искру и растущую поддержку партии", - сказал он."Мы вернем "Аводе" статус партии, где все израильтяне чувствуют себя как дома. Мы отправимся в каждый город и общину в стране, включая те, где прежде за "Аводу" не голосовали. Когда люди увидят это, они поймут, что мы – партия, которая заботится о своих гражданах и может выиграть выборы", - заверил новый лидер.