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Гендиректора Минсвязи допросили из-за коррупции в `Безек` | Фото: Википедия13.07 09:15   MIGnews.com

Гендиректора Минсвязи допросили из-за коррупции в "Безек"

В среду, 12 июля, следователи из Управления по ценным бумагам Израиля допросили генерального директора министерства связи Шломо Филбера в рамках широкомасштабного расследования о мошенничестве в телекоммуникационном гиганте "Безек".

Об этом сообщил "Гаарец" со ссылкой на заявление ШАБАКа. В службе безопасности отметили, что пока на разглашение подробностей о допросе наложен запрет.

Филбера допросили в тот же день, когда государственный контролер Джозеф Шапиро опубликовал специальный доклад, в котором осветил ряд предположительно проблемных решений министерства связи по вопросу о крупнейшей коммуникационной компании Израиля.

Первоначальное расследование в отношении "Безека" касается заключения его дочерней компанией YES долгосрочного контракта с компанией телекоммуникационных сервисов Spacecom. Часть менеджмента Безека выступала против того, чтобы сделка была заключена на столь длительный срок (до 2028 года). Однако держатель основного пакета "Безек" Шауль Элонович настоял на подписании соглашения.

Как пишет "Гаарец", с момента своего назначения генеральным директором Минсвязи в 2015 году Филбер занимался устранением структурных ограничений на бизнес-операции "Безека", которые требовали разделения его подразделений.
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