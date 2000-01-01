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Левые в шоке от Дафни Лиф 13.08 10:26   MIGnews.com

Левые в шоке от Дафни Лиф

Дафни Лиф , один из символов протестов молодежи летом 2011 года, выступила на демонстрации у дома юридического советника правительства Авишая Мандельблита в Петах-Тикве.

В мероприятии участвовали несколько тысяч человек.

Дафни Лиф сказала совсем не то, чего ждал от нее левый мэйнстрим: “Я отношусь к вам с уважением, но я не пришла сюда, чтобы читать лекции о морали”.

Обращаясь к организатору демонстрации, Эльдаду Яниву, Лиф сказала: “Даже если это неприятно, я отдаю вам сцену вам, вы будете представителем для этих демонстраций. Я же обращаюсь к вам, как к интеллигентным и озабоченным гражданам . Я не пришла сюда, чтобы свергать Нетаниягу, я не пришла сюда потому, что я ненавижу Ликуд. Я не пришла сюда, чтобы короновать новое руководство Аводы - оно не представляет тех людей, которые собрались здесь.

Мое поколение очнулось несколько лет назад, и оно продолжает просыпаться, и оно обеспокоено коррупцией, которая встроена в саму систему, которая существует с самого основания государства. . Что вам есть сказать о хищениях йеменских детей? Что творил Мапай, и те лидеры, которые правили страной раньше?. И что начет тех людей, которые сегодня разбегаются от Нетаниягу, из-за того, что в следующую минуту дотянутся и до них? Истина не может быть относительной. Мы не можем тут вопить на сцене - и затыкать рты другим “.
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