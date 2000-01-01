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Ветеран ШАБАК - новый глава Совета Национальной Безопасности 13.08 14:06   MIGnews.com

Ветеран ШАБАК - новый глава Совета Национальной Безопасности

Главой Совета Национальной Безопасности Израиля назначен Меир Бен Шабат.

Бен Шабат начал свою карьеру в качеству солдата бригады Гивати в 1984 году. В 1989 он стал работать в ШАБАК - в разгар первой интифады. Он работал в южном секторе и его главной задачей была борьба с ХАМАСом.

В ШАБАК бен Шабат проработал более двух десятилетий. Он сыграл заметную роль в ходе операции “Литой Свинец” в 2009 году.

В ШАБАК Бен Шабат возглавлял управление кибер-безопасности, управление национальной безопасности и контр-терроризма и управление южного региона.

Пост главы Совета Национальной Безопасности был вакантным с начала 2016 года, когда возглавивший службу Йоси Коэн перешел на работу в Моссад. Нетаниягу намеревался назначить на его место Авриэля Бар-Йосефа, но его кандидатура была отвергнута юридическим советником правительства потому, что Бар-Йосеф оказался замешанным в “деле 3000” о покупке германских п
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