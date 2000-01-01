Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Нетаниягу: как всегда. мы приветсвуем посланников Трампа 13.08 15:07   MIGnews.com

Нетаниягу: как всегда. мы приветсвуем посланников Трампа

Открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:

"В ближайшее время президент Трамп направит своих представителей Джареда Кушнера и Джейсона Гринблатта для ведения переговоров в регионе, в том числе и в Иерусалиме, чтобы попытаться запустить политический процесс. Мы, как всегда, окажем им радушный приём.

Через два дня вступает в должность глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, который присутствует здесь. Меир применял свой богатый опыт и практические навыки в вопросах, касающихся безопасности Израиля, в ШАБАКе, где в последнее время стоял во главе Южного округа и успешно выполнял свои обязанности. Члены Кабинета многократно убеждались в ясности его мышления, основанной на опыте. Мы приветствуем его.

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить за отличную службу Эйтана Бен-Давида, который в ответ на мою просьбу остаётся в ШАБАКе и будет продолжать свою уникальную работу. Я приветствую вас и благодарю. Мы, разумеется, продолжим нашу совместную работу.


В последние сутки мы получили сообщение о том, что раненый лётчик вышел из кризиса и пошёл на поправку. От имени всех министров и всех граждан Израиля мы желаем ему быстрого и полного выздоровления".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:20
Евреи бегут из Венесуэлы из-за политической нестабильности
14:31
Барзани попросил от США гарантий
14:06
Ветеран ШАБАК - новый глава Совета Национальной Безопасности
13:41
Жители Тель-Авива: мэрия виновата в падениях велосипедистов
13:10
В Сирии убили сотрудников организации "Белые каски"
12:18
"Хизбалла" обнаружила израильское шпионское оборудование
12:00
Intel завершает приобретение Mobileye в 15 млрд. долларов
12:00
Больница Ихилов: жизнь Шломит Малка вне опасности
11:23
Еще одна девушка упала на бульваре Ротшильд
11:06
Жена Йехуда Леви тяжело ранена после падения с самоката
10:38
Известная модель разбилась на самокате в Тель-Авиве
10:26
Левые в шоке от Дафни Лиф
09:21
Палестинская автономия не верит Трампу
08:20
В международном аэропорту Бахрейна разбился F-18
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus