13.08 15:07 MIGnews.com

Нетаниягу: как всегда. мы приветсвуем посланников Трампа

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Открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"В ближайшее время президент Трамп направит своих представителей Джареда Кушнера и Джейсона Гринблатта для ведения переговоров в регионе, в том числе и в Иерусалиме, чтобы попытаться запустить политический процесс. Мы, как всегда, окажем им радушный приём.Через два дня вступает в должность глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, который присутствует здесь. Меир применял свой богатый опыт и практические навыки в вопросах, касающихся безопасности Израиля, в ШАБАКе, где в последнее время стоял во главе Южного округа и успешно выполнял свои обязанности. Члены Кабинета многократно убеждались в ясности его мышления, основанной на опыте. Мы приветствуем его.Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить за отличную службу Эйтана Бен-Давида, который в ответ на мою просьбу остаётся в ШАБАКе и будет продолжать свою уникальную работу. Я приветствую вас и благодарю. Мы, разумеется, продолжим нашу совместную работу.В последние сутки мы получили сообщение о том, что раненый лётчик вышел из кризиса и пошёл на поправку. От имени всех министров и всех граждан Израиля мы желаем ему быстрого и полного выздоровления".