13.08 15:20 MIGnews.com

Евреи бегут из Венесуэлы из-за политической нестабильности

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Евреи в Венесуэле все чаще покидают страну из-за растущей политической нестабильности и насилия при президенте Николасе Мадуро.Говоря в своей новой квартире в Иерусалиме, религиозная пара с четырьмя детьми из венесуэльской столицы Каракас, Эстелла и Хаим Садна, описали нехватку продуктов и насилие, которые побудили их вернуться в Еврейское Государство:"Мы жили в красивом доме с семью комнатами. Но все осталось позади. Мы ушли из дома, оставили мебель, машины. С собой взяли только одежду и обувь, которая необходима", - сообщила пара.В то время как большинство евреев, покидающих Венесуэлу, бежали в Мексику, Панаму или Майами, все большее число приезжает в Израиль. В прошлом месяце из Венесуэлы прибыло 26 евреев.Офер Дахан, возглавляющий отдел иммиграции Международного Братства христиан и евреев, сообщил Каналу 2, что государство увеличило свою помощь иммигрантам из Венесуэлы, поскольку ситуация в стране ухудшилась.Несмотря на то, что Венесуэла когда-то была одной из самых богатых стран Южной Америки, с крупнейшими запасами нефти, экономика страны рухнула в результате бесхозяйственности, начатой при покойном президенте Уго Чавесе.