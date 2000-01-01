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Евреи бегут из Венесуэлы из-за политической нестабильности 13.08 15:20   MIGnews.com

Евреи бегут из Венесуэлы из-за политической нестабильности

Евреи в Венесуэле все чаще покидают страну из-за растущей политической нестабильности и насилия при президенте Николасе Мадуро.

Говоря в своей новой квартире в Иерусалиме, религиозная пара с четырьмя детьми из венесуэльской столицы Каракас, Эстелла и Хаим Садна, описали нехватку продуктов и насилие, которые побудили их вернуться в Еврейское Государство:

"Мы жили в красивом доме с семью комнатами. Но все осталось позади. Мы ушли из дома, оставили мебель, машины. С собой взяли только одежду и обувь, которая необходима", - сообщила пара.

В то время как большинство евреев, покидающих Венесуэлу, бежали в Мексику, Панаму или Майами, все большее число приезжает в Израиль. В прошлом месяце из Венесуэлы прибыло 26 евреев.

Офер Дахан, возглавляющий отдел иммиграции Международного Братства христиан и евреев, сообщил Каналу 2, что государство увеличило свою помощь иммигрантам из Венесуэлы, поскольку ситуация в стране ухудшилась.

Несмотря на то, что Венесуэла когда-то была одной из самых богатых стран Южной Америки, с крупнейшими запасами нефти, экономика страны рухнула в результате бесхозяйственности, начатой при покойном президенте Уго Чавесе.
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