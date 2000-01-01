13.08 16:29 MIGnews.com

За критику ПА в интернете будут сажать в тюрьму

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Председатель ПА Махмуд Аббас подписал директиву, позволяющую арестовывать тех, кто наносит ущерб "национальному единству" или "общественному укладу" путем публикаций в интернете или социальных сетях.Людям, которые критикуют Палестинскую автономию грозит тюремное заключение. Так, за нарушение указа человека могут приговорить к году тюрьмы или же в худшем случае к пожизненному заключению.За последний месяц на основании указа были закрыты 30 интернет-сайтов и задержаны 5 работников СМИ.Еще четыре журналиста были вызваны на допрос в связи со своими публикациями в соцсетях.