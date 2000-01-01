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Немецкие СМИ: Иран тайно переправил вооружения в РФ | Фото: Thinkstock13.08 16:57   MIGnews.com

Немецкие СМИ: Иран тайно переправил вооружения в РФ

Иран переправил в Россию через Сирию для обслуживания некие компоненты тяжелых наступательных вооружений. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники в "западных спецслужбах".

По утверждениям издания, в июне иранские самолеты предположительно дважды приземлялись на сирийской авиабазе в Хмеймиме, куда доставили военный груз, предназначенный для переправки в РФ.

Однако при этом в статье не указывается конкретные виды вооружений.

Данный груз якобы был погружен транспортный корабль РФ "Спарта-3" в Средиземном море из сирийского порта Тартус.
Впоследствии груз был вывезен в Новороссийск.

В качестве подтверждения Welt am Sonntag опубликовала спутниковый снимок с указанием, что на нем, предположительно, запечатлен иранский Boeing на аэродроме Хмеймим. Точное происхождение снимка при этом не указано.

Пока официальные заявления от иранской и российской стороны касательно данной информации не поступало.
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