Ривлин отклонил просьбу Кацава о снятии ограничения свободы
Президент Израиля Реувен Ривлин отклонил ходатайство Моше Кацава об отмене ряда ограничений, наложенных на него после освобождения из тюрьмы в декабре прошлого года.
Решение было принято в воскресенье, 13 августа.
В своем заявлении Ривлин уточнил, что совет по условно-досрочному освобождению вынес благоприятное для Кацава решение только при условии соблюдения ряда ограничительных условий и комплексной реабилитационной программы, которые останутся в силе до конца его официального тюремного срока – до конца декабря 2018 года.
Это означает, что по-прежнему экс-президенту Моше Кацаву запрещается покидать Израиль без специального разрешения. Также в силе остался запрет покидать дом в вечернее время – с 22.00 до 6.00.
Кроме того, Ривлин подчеркнул, что характер преступлений, в которых признан виновным бывший глава государства, не позволяет снять с него ограничения.
Напомним, что Моше Кацав был приговорен к 7 годам заключения, после того как суд признал его виновным по всем пунктам обвинения в изнасиловании, развратных действиях и сексуальных домогательствах.