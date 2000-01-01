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YouTube 13.08 17:56   MIGnews.com

Ривлин отклонил просьбу Кацава о снятии ограничения свободы

Президент Израиля Реувен Ривлин отклонил ходатайство Моше Кацава об отмене ряда ограничений, наложенных на него после освобождения из тюрьмы в декабре прошлого года.

Решение было принято в воскресенье, 13 августа.

В своем заявлении Ривлин уточнил, что совет по условно-досрочному освобождению вынес благоприятное для Кацава решение только при условии соблюдения ряда ограничительных условий и комплексной реабилитационной программы, которые останутся в силе до конца его официального тюремного срока – до конца декабря 2018 года.

Это означает, что по-прежнему экс-президенту Моше Кацаву запрещается покидать Израиль без специального разрешения. Также в силе остался запрет покидать дом в вечернее время – с 22.00 до 6.00.

Кроме того, Ривлин подчеркнул, что характер преступлений, в которых признан виновным бывший глава государства, не позволяет снять с него ограничения.

Напомним, что Моше Кацав был приговорен к 7 годам заключения, после того как суд признал его виновным по всем пунктам обвинения в изнасиловании, развратных действиях и сексуальных домогательствах.
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