13.08 17:56 MIGnews.com

Ривлин отклонил просьбу Кацава о снятии ограничения свободы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Израиля Реувен Ривлин отклонил ходатайство Моше Кацава об отмене ряда ограничений, наложенных на него после освобождения из тюрьмы в декабре прошлого года.Решение было принято в воскресенье, 13 августа.В своем заявлении Ривлин уточнил, что совет по условно-досрочному освобождению вынес благоприятное для Кацава решение только при условии соблюдения ряда ограничительных условий и комплексной реабилитационной программы, которые останутся в силе до конца его официального тюремного срока – до конца декабря 2018 года.Это означает, что по-прежнему экс-президенту Моше Кацаву запрещается покидать Израиль без специального разрешения. Также в силе остался запрет покидать дом в вечернее время – с 22.00 до 6.00.Кроме того, Ривлин подчеркнул, что характер преступлений, в которых признан виновным бывший глава государства, не позволяет снять с него ограничения.Напомним, что Моше Кацав был приговорен к 7 годам заключения, после того как суд признал его виновным по всем пунктам обвинения в изнасиловании, развратных действиях и сексуальных домогательствах.