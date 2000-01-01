13.08 18:54 MIGnews.com

Иран ответил на санкции Вашингтона

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Парламент Ирана одобрил законопроект, увеличивающий расходы на программы по созданию баллистических ракет и операции за рубежом. Документ был разработан в ответ на новые санкции, которые США ввели против Тегерана в начале августа.Согласно законопроекту на программу развития баллистических ракет и развитие так называемых сил "Кудс" (подразделение Корпуса стражей исламской революции) будет выделено $260 млн.Законопроект поддержали 240 из 244 членов парламента. Один из них закричал "смерть Америке" после того, как спикер парламента Али Лариджани объявил результаты голосования, передает Би Би Си.