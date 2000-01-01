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YouTube 13.08 19:29   MIGnews.com

СМИ: Елизавета II намерена отречься от престола

Королева Елизавета II намерена через четыре года отречься от престола в пользу своего старшего сына принца Чарльза.

Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на источник в королевской семье.


Подготовка документов для передачи трона уже началась, отмечает газета.

Также о намерении ее величества сообщила и газета Daily Mail.

"Ее величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда настанет время, передача короны пройдет без инцидентов", — заявил источник изданию.

Отметим, Елизавета II взошла на престол в 1953 году. На сегодняшний день она является самым долгоправящим монархом Европы.
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